Treinaanrander betast elf vrouwen, OM eist celstraf

Hij betastte zijn slachtoffers vorig jaar vooral in de trein of in de buurt van een station. De meeste slachtoffers verstijfden van angst.

Ook slachtoffers in Groningen

De man zat vorig jaar in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. De aanrandingen vonden telkens plaats in het gebied waar hij op dat moment verbleef.

Zo maakte hij slachtoffers in de trein van Groningen naar Assen en Zwolle.

Ook in treinen in Noord-Brabant en in een trein van Noord-Brabant naar Rotterdam. In de omgeving Rotterdam maakte hij begin december in een uur tijd drie slachtoffers. In het Limburgse Echt werden twee meisjes van 13 en 15 jaar door hem betast op straat.

Zoenen en betasten

De asielzoeker had steeds dezelfde werkwijze, bleek tijdens een urenlange zitting bij de rechtbank in Assen. Hij sprak de slachtoffers aan in het Engels, zei dat hij het koud had, onderdak zocht of dat hij haar erg mooi vond en werd dan handtastelijk.

De meeste slachtoffers omhelsde en zoende hij. Ook betastte hij hun billen, benen of kruis en zat hij aan zichzelf. De meeste slachtoffers maakte hij in de trein. Vaak ging hij 's avonds laat of juist 's ochtends vroeg in een vrijwel lege coupé pal naast ze zitten.

De meeste vrouwen waren totaal overdonderd door het gedrag van de Eritreeër. Ze verstijfden en durfden niet meteen weg te lopen. Na afloop waren ze erg emotioneel en bang door wat ze was overkomen.

'In de war'

Op de lichamen en kleding van sommige slachtoffers zaten DNA-sporen van de man, ook werd hij vaak herkend, vaak op camerabeelden van stations.

Toch ontkende hij stellig alle beschuldigingen. 'De vrouwen zijn in de war, ik was het niet', zei de Eritreeër.

Vijf keer aangehouden

De man is het afgelopen jaar vijf keer aangehouden nadat slachtoffers aangifte deden. Dat gebeurde onder meer in Beilen. De eerste keren kwam hij na een tijdje weer vrij.

Nadat hij eind december werd opgepakt voor het aanranden van een 16-jarige meisje in een trein naar Den Haag, is hij niet meer vrijgekomen.

Geen verblijfsvergunning, geen tbs

De asielzoeker is geestelijk onderzocht en lijdt volgens de deskundigen aan psychoses en een post traumatische stress-stoornis. Ook kan hij zijn seksuele gevoelens niet goed onderdrukken.

Ze adviseerden tbs met dwangverpleging. Maar dat is volgens de officier van justitie niet mogelijk, omdat de man geen verblijfsvergunning heeft. Ook eiste ze geen behandeling, omdat de verwachting is dat de man vanwege de misdrijven wordt teruggestuurd naar Eritrea.

Uitspraak over twee weken.