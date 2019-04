NAM is bezig met voorbereiden sloop winningslocaties

De gaswinningslocatie in Ten Post wordt voorbereid op sloop. De NAM-installatie is één van de vijf zogenoemde Loppersumclusters.

Na Ten Post volgt de sloop van de andere vier locaties. Die staan in Loppersum, 't Zandt, De Pauwen en Overschild.

Niet meer in productie

De vijf installaties zijn sinds 2 februari 2018 niet meer in productie en mogen niet meer gebruikt worden voor de gaswinning. Dat is onderdeel van het besluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken om op termijn volledig te stoppen met de gaswinning in Groningen.

'We hebben ze afgeplugd', zegt Wessel de Haas. Hij is namens de NAM verantwoordelijk voor de winning in het Groningenveld. 'Afpluggen moet je zien als een soort stop onder de grond. Er kan geen gas meer uit.'

Schoonmaken

Nu de vijf installaties niet meer gebruikt mogen worden, begint de NAM met het opruimen van de installaties. De winningslocatie bij Ten Post is als eerste aan de beurt. Daar is de NAM vorige maand begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de installatie.

De NAM verwacht dat de voorbereidende werkzaamheden in Ten Post in totaal zo'n vier maanden in beslag gaan nemen. Het is de bedoeling dat de sloop daar meteen op volgt.

'Het slopen is daarna een kwestie van enkele weken', aldus De Haas. 'Daarna moet elke put echt verwijderd worden.'

