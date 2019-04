Invaller Gladon helpt FC Groningen met hakje langs De Graafschap

De bal kwam voor uit een corner, Te Wierik bracht de bal in en Gladon zorgde met een geïmproviseerd hakje voor de enige treffer van de avond. Door deze zege passeert FC Groningen voorlopig sc Heerenveen op de ranglijst en staat negende met 38 punten uit 28 duels.

Verprutste kansen

In de eerste helft verprutsten de gasten vier goede kansen op rij. Twee keer Vet en Benschop hadden in de openingsfase kunnen scoren. Na dit benauwde kwartier kwam Groningen nauwelijks beter in het spel.

Buitenspel Sierhuis

De volgende grote kans was wederom voor De Graafschap. Opnieuw Benschop werd goed vrij gespeeld. Alleen voor Padt tikte hij de bal net naast het doel. Vijf minuten voor rust lag de bal na een corner in het doel van De Graafschap, maar Sierhuis stond buitenspel na de voorzet van Zeefuik.

Dubbele wissel

Na de pauze veranderde het spelbeeld niet. Benschop schoof de bal in de 55e minuut net naast. Buijs greep in en bracht Paul Gladon en Django Warmerdam voor Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani. Het bracht lange tijd geen verandering teweeg.

Excelsior-thuis

Groningen bleef voornamelijk tegen zichzelf voetballen tot de ingeving van Gladon er alsnog voor zorgde dat de punten werden binnengesleept. Vlak voor tijd schoot El Hankouri, via doelman Bertrams, nog op de paal. FC Groningen speelt na deze zwaarbevochten overwinning aanstaande zaterdag thuis tegen Excelsior.

