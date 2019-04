Welke invloed heeft je eetpatroon op je gezondheid?

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG slaan de handen ineen met hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden voor grootschalig onderzoek naar de relatie tussen voedingspatronen en welvaartsziekten.

Dit zijn ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.

'Maar ook kwaaltjes waar iedereen last van heeft', zegt onderzoeker Anouk Willems, die hoopt te promoveren op dit onderwerp. 'Dingen zoals hoofdpijn en buikpijn bijvoorbeeld.'

Vragenlijst

'We willen onderzoeken of de verandering in een voedingspatroon gevolgen heeft voor de algehele gezondheid', zegt Willems.

Deelnemers krijgen een vragenlijst thuisgestuurd en passen vervolgens hun eetpatroon aan.

Ontlasting

De 'proefpersonen' hebben helemaal zelf in de hand op welke manier ze hun dieet aanpassen. Deelnemers kunnen er zelfs voor kiezen om ontlasting in te leveren, om de effecten op hun gezondheid nog beter in kaart te laten brengen.

Volgens Willems is er nog niet eerder op zo'n grote schaal onderzoek gedaan naar voedingspatronen. Het onderzoek loopt tot en met 2020; de resultaten zullen later dat jaar worden bekendgemaakt.

Deelnemen?

Aan het onderzoek is geen leeftijd gebonden. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.