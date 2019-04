Winsum plaatst zich op eigen veld voor halve finale

Voor rust was het duel al beslist. Reinder Haaksema, Tim Hoff en Thomas Kauw scoorden voor de thuisploeg. In de slotfase maakte BCV de eretreffer via een penalty.

Winsum heeft zich door de zege ook geplaatst voor de eerste voorronde van de landelijke KNVB beker.

Volgende horde

Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van Winsum in de halve eindstrijd.

Woensdagavond spelen VEV '67 en Lac Frisia tegen elkaar. De winnaar daarvan neemt het op tegen Winsum.