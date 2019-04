Groninger SP kraakt rapport over vlottrekken Ring Zuid

'Waar een wil is, komt een weg. En afspraak is afspraak. Met dat soort open deuren moeten we het doen. Maar waarop het op fout is gelopen, begrijp ik eigenlijk nog steeds niet.' Was getekend, Wim Koks.

Het Groninger SP-raadslid had dinsdagavond veruit de meeste vragen aan professor Marcel Hertogh. Die gaf tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer een toelichting op de plannen om de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen weer vlot te trekken.

Commissie Hertogh

Het rapport van de commissie Hertogh werd vorige week donderdag in zijn volle omvang openbaar gemaakt. Hertogh herhaalde dinsdagavond wat hij een paar dagen eerder ook al had uitgedragen.

'Bij complexe projecten moeten betrokken partijen er samen voor gaan. Jouw succes is mijn succes. We zijn nu zo'n drie maanden bezig en ik zie een duidelijke omslag. De goede kentering is ingezet.'

Vertrouwen

Het enthousiasme van Hertogh in een goede afloop wordt niet door iedereen gedeeld. Althans niet door Wim Koks.

'Ik weet het gewoon niet, zo simpel is het. We kunnen niet anders dan vertrouwen hebben. Maar als gemeenteraad moeten we er de komende tijd bovenop blijven zitten. Dat moeten we ons echt voornemen.'

Wie betaalt?

En dan is er nog de discussie wie de extra kosten als gevolg van de opgelopen vertraging moet betalen. Eind dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen.

'Dat wordt nog een spannend gesprek', merkt raadslid Rik van Niejenhuis (PvdA) droogjes op. 'Hoe gaan jullie voorkomen dat de spanningen daardoor niet opnieuw oplopen?', is dan ook de vraag.

Directieniveau

Volgens projectdirecteur Maarten Janknegt van Combinatie Herepoort (CHP) moet die discussie op directieniveau gevoerd worden. 'Juist om te voorkomen dat het weer tot spanningen leidt. Want als je niet uitkijkt dan vermengd die discussie zich met de operationele zaken.'



In moeilijke tijden blijkt de sterkte van de goede wil Wim Koks - SP

Goede afloop

'Natuurlijk is het fijn om te merken dat iedereen aan tafel weer praat over de toekomst van het project', zegt Benni Leemhuis van GroenLinks. 'We moeten wel vertrouwen op een goede afloop. Ik denk ook echt dat de verschillende partijen aan tafel duidelijk hebben gemaakt dat er nu goede stappen gezet kunnen worden.'

'Ik ben er na vanavond van overtuigd dat iedereen van goede wil is en dat er verbeteringen in de onderlinge afspraken zijn gemaakt. Maar of dat stand houdt als het straks over de financiën gaat, dat weet ik niet. In moeilijke tijden blijkt de sterkte van de goede wil', besluit Koks.