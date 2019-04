Te Wierik: 'Dit was een gestolen overwinning'

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik was belangrijk bij de 1-0 met de assist op Paul Gladon. 'Deze wedstrijd moeten we snel vergeten, over twee weken weet niemand meer hoe we deze punten hebben gehaald'.

Te Wierik was realistisch genoeg om in te zien dat Groningen de drie punten eigenlijk niet had verdiend. 'In de eerste helft was het een gatenkaas bij ons. Ze konden er gewoon doorheen lopen. Gelukkig stond het bij rust nog 0-0'.

Power

'We hadden moeite met de power van De Graafschap die lange, fysieke jongens in het veld hebben staan. In de tweede helft ging het iets beter'. Na de corner schoot Te Wierik de bal in en promoveerde Gladon het schot tot een doelpunt. 'Dit is lekker meegenomen'.

Geen nieuwe doelstellling

De aanvoerder liet zich tegenover verslaggever Stefan Bleeker niet verleiden tot het uitspreken van een nieuwe doelstelling. 'Ik weet dat we er na zeven overwiningen over zouden praten haha, maar als groep willen we eerst het duel tegen Excelsior afwachten. Dan kom ik erop terug', besluit Te Wierik.

Goudhaantje

Invaller Paul Gladon was het goudhaantje met de winnende treffer. 'Mijn eerste goal voor FC Groningen en ook nog eens thuis. Dat is extra lekker. Bij rust mag je blij zijn dat je niet met drie of vier nul achterstaat. In de tweede helft hebben we het iets beter gedaan'.

Winst belangrijk

Gladon zorgde met een assist op El Hankouri dan ook nog bijna voor een tweede succesvolle actie. 'Jammer dat Mo op de paal schoot, maar zo heb ik toch belangrijk kunnen zijn voor het team. We hebben gewonnen, dat is het allerbelangrijkst.'

Niet goed

Coach Danny Buijs was blij met de drie punten, maar had ook gezien dat het niet goed was. 'Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen', aldus Buijs. 'De intenties waren goed, maar vooral in de eerste helft was het ook verdedigend slecht. Misschien toch omdat we in een andere formatie speelden'.

Sierhuis geïsoleerd

'Kaj Sierhuis stond geïsoleerd, kreeg veel onbespeelbare lange ballen. In de tweede helft heb ik met Paul Gladon een extra spits gebracht, wilde eigenlijk alles-of-niets spelen. Dat het dan net goed valt is mooi, ook voor Paul. Dit was een wedstrijd om hem meer speeltijd te geven. Ik heb de ploeg een compliment gegeven voor hun inzet.'

Nog geen nieuwe doelstelling

Ook Buijs wou niet zeggen dat de nieuwe doelstelling nu de play-offs om Europees voetbal zijn. 'Eerst het duel tegen Excelsior winnen of gelijk spelen. Dan kom ik erop terug', lachte Buijs.

Lees ook:

- Invaller Gladon helpt FC Groningen met hakje langs De Graafschap

- Lees terug: Invaller Gladon bevrijdt FC Groningen met doeltreffend hakje