'Dreigementen rond windparken kun je zien als terrorisme'

Dat zegt hij tegen RTV Drenthe. Doosje is onderzoeker op het gebied van radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam.

Doosje verwijst ook naar de overheden die te maken krijgen met dreigementen. Zo werden de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra en toenmalig burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde op pamfletten afgebeeld als nazi-kampbeulen.

'Ze proberen daarmee de besluitvorming te beïnvloeden. In die zin kun je dit eigenlijk zien als terrorisme, aldus de onderzoeker.

'Je zwicht voor bedreiging'

Volgens Doosje heeft het recente terugtrekken van het windmolenproject langs de Gronings-Drentse grens van aannemersbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen na bedreigingen twee kanten. 'Aan de ene kant is het natuurlijk heel begrijpelijk. Je kunt je moeilijk voorstellen wat het met je doet als je bedreigd wordt via zo'n brief.'

'Maar aan de andere kant is het jammer. Je zwicht dus eigenlijk voor zo'n bedreiging. En dan heeft diegene die de dreiging uit ook het gevoel dat het effect heeft.'

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Dat leverde tot nu toe acht tips op.



Overwinning?

Doosje kan niet zeggen of de extremisten zo'n stap als een overwinning zien. 'Ik weet niet wie hierachter zitten, dus dat is gissen. Maar in z'n algemeenheid is het wel zo dat terroristische groepen geïnteresseerd zijn in wat hun daden en acties bij mensen doen. En als iets effectief lijkt te zijn - in de zin dat ze angst oproepen - dan zullen ze diezelfde strategie blijven hanteren.'

