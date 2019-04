Lopend Vuur: Hoewel ze veel te ver gaan, heb ik wel begrip voor de acties tegen de windmolens

De politie haalt een pamflet weg dat bij een windmolenprotest is achtergelaten (Foto: ProNews)

Het extreme protest tegen de windmolenparken in Groningen en Drenthe begon ruim een jaar geleden met posters waarop PvdA-Kamerlid William Moorlag werd afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog.

Dreigbrieven

Daarna werden onder meer dreigbrieven verstuurd naar Jan Mulder, oud-journalist Cees Stolk en later ook naar organisaties die betrokken zijn bij de bouw. Onder meer in Zuidbroek en Delfzijl werd asbest gedumpt. En recentelijk ontvingen gedeputeerde Fleur Gräper en directeur Ben Timmermans van wegenbouwbedrijf Avitec dreigbrieven. Voor Timmermans was die dreiging zo heftig, dat hij besloot zich terug te trekken uit het project.

Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de bedreigingen van windboeren en bouwers. Dat leverde acht tips op.

Begrip

Op TV Noord zei oud-politieman en -rechercheur Dick Gosewehr gisteren dat hij niet veel van de tips verwacht, omdat hij denkt dat veel mensen wel enige mate van begrip kunnen opbrengen voor de actie. De tegenstanders van de windmolens voelen dat hen onrecht wordt aangedaan, het wordt bijna gezien als een daad van verzet.

'Heel veel mensen vinden dat hen onrecht wordt aangedaan, ze kunnen daar zelf weinig tegen ondernemen. Ze zijn monddood gemaakt, hebben ze het idee. En dan heb je altijd mensen die daar gebruik of misbruik van maken. (...) Ik denk dat heel veel mensen heel boos zijn. Niet achter de middelen staan die gebruikt worden, maar toch wel denken: Er moet wel iets gebeuren', aldus Gosewehr.

Hoe zit dat bij jou?

Kun je, hoewel de acties veel te ver gaan, toch ergens begrip opbrengen? Of zijn de grenzen inmiddels ver overschreden?

