'Spectaculaire ontdekking' bij berging containers MSC Zoe

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het om de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Cultuurminister Van Engelshoven spreekt van een 'spectaculaire ontdekking'.

Containers bergen

Vrachtschip MSC Zoe verloor afgelopen nieuwjaarsnacht 345 containers tijdens zwaar weer. De lading hiervan spoelde deels aan op de Waddeneilanden, maar er bleven ook containers liggen op de bodem van de zee.

Bij de berging van containers ten noorden van Terschelling werden koperplaten en houten balken gevonden. Dat was reden voor een archeologisch onderzoek.

De gevonden koperplaten. Foto: RTV Noord / Peter Steinfort



Goed bewaard

Het blijkt om een schip te gaan dat rond 1540 is gebouwd, ongeveer 7 meter breed en 25 meter lang was en vooral koperen platen vervoerde. De koperplaten hebben merktekens van de familie Fugger die in de 16e eeuw bekend stond om de koperproductie.

'Het schip is bijzonder goed bewaard gebleven', vertelt maritiem archeoloog Alice Overmeer.

'Geluk bij een ongeluk'

'Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden', zegt minister Van Engelshoven. 'Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.'

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het gevonden scheepswrak nog verder onderzoeken.

'Komende zomer gaan we duiken om precies vast te stellen wat er nu precies ligt', zegt archeoloog Thijs Coenen. 'Dan gaan we bepalen wat we verder gaan doen. Het is een uniek schip met kostbare lading.'

Lees ook:

- Niet 291, maar zeker 345 containers overboord geslagen bij MSC Zoe

- 'Het is werelderfgoed en dat is gewoon verpest!'

- Alles over de containerramp in ons dossier