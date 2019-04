Tbs van 'buitengewoon riskante' Dirk de V. is opnieuw met twee jaar verlengd

De tbs van de 69-jarige Dirk de V. die in 1999 de Groningse Tjirk van Wijk op brute wijze heeft vermoord, is opnieuw met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden woensdag bepaald.

Ruim zestig messteken

De V. zat sinds 1976 in tbs. In 1999 ging hij opnieuw de fout in door de licht autistische Tjirk van Wijk (27) met meer dan zestig messteken om het leven te brengen in de Groningse wijk Beijum. De V. was onder invloed van drank en drugs. Hij kreeg veertien jaar en tbs opgelegd.

Zware bewaking

Sinds 2011 verblijft De V. in de extra beveiligde tbs-kliniek in Vught, de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. Hij wordt gezien als een van de gevaarlijkste tbs-patiënten van ons land. Ook op 69-jarige leeftijd wordt De V., die moeilijk loopt, met drie beveiligers en twee agenten de rechtbank binnengebracht. Twee weken geleden was er in de extra beveiligde kliniek waar hij verblijft, een incident waar hij bij betrokken was.

Pieter Baan Centrum

Twee jaar geleden werd voorgesteld om De V. naar het Pieter Baan Centrum over te plaatsen voor psychisch onderzoek en eventuele behandelmogelijkheden. Dat ging toen niet door, omdat zijn vogel niet mee zou mogen. Onlangs is dat dier doodgegaan. Daarom was het Pieter Baan Centrum nu wel een optie, maar er is dus gekozen voor verleging van de tbs met twee jaar.

'Ik hoef niet meer te leven'

De V. zei twee weken geleden in de rechtszaal: 'Ik hoef niet meer te leven.'

Lees ook:

- Wordt de tbs van 'buitengewoon riskante' Dirk de V. opnieuw met twee jaar verlengd?

- Tbs moordenaar van Tjirk van Wijk met twee jaar verlengd