Rondje Groningen: FC neemt versterken van defensie wel heel letterlijk

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Kamerreisjesruzie

Heibel om een gezamenlijk reisje van de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, zo meldt De Telegraaf. Kamervoorzitter Arib vindt zo'n reisje goed voor de onderlinge verhoudingen en ze stelt voor om naar de Antillen te gaan. VVD-fractieleider Dijkhoff lijkt het meer gepast om naar Groningen te gaan, omdat daar 'vanwege de aardbevingen genoeg politieke aandacht te vergeven is'. Een ander Kamerlid, wiens naam niet wordt genoemd in de krant, voelt hier niets voor en pleit voor een reis 'met grandeur'.

2) Brug t'rug

Het is nog niet duidelijk hoe, wat en wanneer, maar er komt een oplossing voor de verdwenen Paddepoelsterbrug. Dat maakten de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat vandaag bekend. Maar omwonenden willen maar één ding. En als er niet naar woorden wordt geluisterd, dan... volgt een liedje.

3) Defensie

Wat is er toch aan de hand in het stadion van FC Groningen voor de wedstrijd tegen De Graafschap? Fox Sports-presentator Milan van Dongen komt in elk geval niet meer bij.

4) Blondines

Sommige mannelijke supporters zitten naar heel andere dingen te kijken.

5) FF wachtuh!

Maar op station Europapark wordt na de wedstrijd niet zo hard gelachen.

6) Beau in Groningen of Friesland?

Is Beau van Erven Dorens nu in Groningen of in Friesland voor de opnames van zijn programma Five Days Inside?

7) Hondenhaar

Was jij vandaag bij de lezing van schrijfster/zangeres/blogster Aafke Romeijn in Groningen en dacht je: 'Goh, had ze vanmorgen niet even een schone broek aan kunnen trekken?'. Dan is hier haar verklaring:

8) Brugwachtersbiertje

Nieuw soort speciaalbier?

9) Technisch vernuft

Deze pijp geef je zeker niet aan Maarten.

10) Wandering around in a random Groningse street

Dat kunnen wij ook wel 'for hours' doen.

[Instagram:https://instagram.com/flavourbeans/p/Bvx62MGDgtq/]

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21:00 uur. Kun je er geen genoeg van krijgen? Check dan ons archief!