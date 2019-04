Een 51-jarige man uit Veendam is dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van een aantal brandstichtingen in Westerlee.

In de nacht van maandag op dinsdag werd aan de Essenlaan in Westerlee een auto door brand verwoest. Dat was de vierde brandstichting in korte tijd.

De Veendammer zit vast voor verhoor. De politie zoekt nog getuigen van de branden.