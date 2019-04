FC Groningen-trainer Buijs krijgt officiële reprimande van directie

FC Groningen-trainer Danny Buijs heeft een officiële reprimande gekregen na de uitspraken die hij maandag heeft gedaan. De trainer beklaagde zich toen onder meer over de vaste supporters langs het trainingsveld en de trainingslocatie.

Een paar uur nadat Buijs die uitspraken had gedaan, vertelde hij dat het om een 1-aprilgrap ging. De directie van FC Groningen kon dat echter niet waarderen en heeft de hoofdtrainer een officiële reprimande gegeven.

Officiële waarschuwing

Dinsdagavond, na de 1-0 overwinning op De Graafschap, ging de clubdirectie in gesprek met Buijs en werden zijn uitlatingen besproken. In dat gesprek besloot de clubleiding om publiekelijk afstand te nemen van de uitspraken die Buijs heeft gedaan en werd besloten om hem een officiële waarschuwing te geven.

Dergelijke uitspraken zijn ongepast Hans Nijland - Algemeen directeur FC Groningen

'Wij vinden dat hij met zijn uitspraken supporters heeft geschoffeerd, de club tekort doet, maar ook de stad Groningen. Wij zijn juist hartstikke trots dat we met z'n allen zo'n geweldig trainingscomplex hebben gerealiseerd. Dan zijn dergelijke uitspraken ongepast', legt Hans Nijland uit. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de FC haar hoofdtrainer een officiële reprimande heeft gegeven.

'Houden aan afspraken'

In het gesprek gaf Buijs volgens de algemeen directeur van FC Groningen meteen aan dat hij fout zat. 'De reprimande houdt in dat wij zoiets in de toekomst niet weer kunnen accepteren. Iedereen moet zich houden aan gemaakte afspraken. Ik vond het een slechte 1-aprilgrap', stelt Nijland.

Schuldbewust

Een dag nadat hij op het matje moest komen bij de directie is Buijs schuldbewust. 'Ik heb een aantal dingen benoemd en dat heb ik niet goed gedaan, dat neem ik mezelf kwalijk. Ik heb begrepen dat een aantal mensen zich aan mijn uitspraken heeft gestoord en dat is nooit mijn insteek geweest.'

Buijs vroeg zich onder meer hardop af of de mensen die wekelijks langs het trainingsveld staan, niets beters hebben te doen. 'Soms zeg je weleens iets, wat je niet zo bedoelt. Dat overkomt me niet vaak, maar ik pak nu mijn verantwoordelijkheid en bied iedereen die zich door die uitspraken beschadigd voelt, mijn excuses aan.'

Streep

Wat Nijland betreft wordt er nu een dikke streep onder het voorval gezet. 'De focus gaat nu op de wedstrijd tegen Excelsior en de play-offs', besluit hij.

