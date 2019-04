Raad van State: sluiten twee kroegen in Stad was terecht

De burgemeester van Groningen heeft de kroegen Het Kasteel en Snow Valley in de Peperstraat terecht een sluitingsbevel en boetes opgelegd.

Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in het hogere beroep dat door Kaynar Holding was aangespannen.

Drank aan minderjarigen

Volgens de burgemeester werd er in de kroegen drank geschonken aan minderjarigen. Ook hadden de horecabedrijven geen drank- en horecavergunning.

Kaynar Holding zegt niet de exploitant te zijn van de horecabedrijven. Groningen had een andere bv moeten aanschrijven, of de exploitant - maar die is failliet verklaard, aldus de advocaat.

De Raad van State geeft dus de gemeente gelijk. De kroegen waren overigens al dicht.

