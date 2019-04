'Dit koper had een munt kunnen worden, maar ook een schilderij van Brueghel'

Koperexpert Arie Pappot van het Rijksmuseum raakt niet uitgepraat over de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak werd aangetroffen tijdens de zoektocht naar verloren containers van het vrachtschip MSC Zoe.

'De Fugger-familie is een belangrijke Zuid-Duitse handelsfamilie, die begin zestiende eeuw actief was in de koperhandel. Dat gaf meteen een vroege datering aan het wrak.'

Nederlands konvooi

De Fuggers hadden het monopolie in de koperhandel, maar dat moesten ze wel veroveren, vertelt Pappot. 'In de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw was vooral de Hanze actief in het Noordzeegebied. Die handelde in Zweeds koper. Fuger had Slowaaks koper en maakte gebruik van Nederlandse handelsplaatsen en vervoerders.

In 1511 liet de Hanze beslag leggen op een partij Fugger-koper dat in schepen in een Nederlands konvooi zat. Het is dus heel goed mogelijk dat dit schip ook Nederlands was.'

De Fugger-familie had een grote kopermijn in Slowakije. Daar werd het koper gesmolten en tot platen gehamerd, vervolgt Pappot. 'Via Krakau en de rivier Wisla werd het koper naar Gdansk gebracht, waar het door Nederlandse vervoerders werd opgehaald.'

Koperen munten

Pappot wijst op ronde koperen schijven. 'Deze werden verwerkt tot kookketels en andere potten en pannen. Maar er zijn ook veel rechthoekige platen gevonden. Het is heel goed mogelijk dat die aan de Munt in Antwerpen werden geleverd. We hebben een aantal heel vroege kopermunten in het Rijksmuseum geanalyseerd en die komen qua chemische samenstelling overeen.'

Pieter Brueghel

Volgens Pappot zal deze kopervondst velen tot de verbeelding spreken. Pieter Brueghel schilderde bijvoorbeeld op koper. 'Een aantal van zijn werken hebben we geanalyseerd en ook die chemische samenstelling komt overeen.'

Pappot verzucht: 'En dit was nog maar een lukrake grijpactie. Je kunt je voorstellen wat nog meer te vinden is op de bodem van de zee.'

