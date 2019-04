'Verbinding over Van Starkenborghkanaal bij Paddepoel komt terug'

De Paddepoelsterbrug, vlak na de aanvaring met het schip in september vorig jaar. (Foto: De Vries Media)

Het is nog niet duidelijk hoe, wat en wanneer, maar een oplossing voor de verdwenen Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal komt er hoe dan ook.

Dat blijkt na gesprekken tussen de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat.

'Iedereen is ervan overtuigd dat die verbinding moet worden hersteld', zegt wethouder Broeksma. 'De neuzen staan dezelfde kant op, die verbinding komt terug.'

Vraagteken

Wanneer er een oplossing komt en hoe die eruit komt te zien is nog een vraagteken. Ook of er voor een tijdelijke optie gekozen gaat worden.

Broeksma: 'We hebben de dilemma's met elkaar gedeeld. De veiligheid van de scheepvaart, weggebruikers en van schoolgaande kinderen hebben we afgewogen. Alle partijen staan open voor een snel herstel van de verbinding en daarbij is geen enkele optie uitgesloten.'

Het terugplaatsen van een brug ligt op tafel, maar een fietsersbrug of een pondje bijvoorbeeld ook. 'Er zijn allerlei oplossingen met voor- en nadelen. Daar maken we een analyse van', aldus Broeksma.

