Ben Feringa krijgt eredoctoraat in Zuid-Afrika

De Zuid Afrikanen willen zo hun bewondering uitdrukken voor de internationale erkenning die Feringa oogstte met zijn onderzoek. De moleculaire motoren zijn zó klein dat ze in de toekomst mogelijk kunnen worden ingezet in het bloedvatstelsel, bijvoorbeeld om medicijnen af te leveren in voorheen onbereikbare plekken in het menselijk lichaam.

Missie

Volgens rector magnificus Debra Meyer van de Universiteit van Johannesburg is Feringa's missie om de mensheid met innovatie te dienen, vergelijkbaar met die van de universiteit zelf. 'De moleculaire motoren zijn uniek en innovatief. Ze kunnen de behandeling van allerlei ziekten revolutionair veranderen', aldus Meyer.

Ben Feringa is op het moment in Johannesburg om open colleges te geven over zijn wetenschappelijke werk.