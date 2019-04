Aldel zit weer in de lift en heeft tientallen vacatures

Bij Aldel lijkt het personeel nauwelijks aan te slepen. Deze week is de driehonderdste werknemer in vaste dienst aangenomen. En er staan nog tientallen vacatures open bij de aluminiumproducent in Delfzijl.

Begin dit jaar werd een tweede productiehal in bedrijf genomen. En dus waren er ook meer operators nodig. En dat blijft voorlopig zo, want pas aan het eind van het jaar zijn alle ovens weer in gebruik.

Vrijheid

'We zijn altijd op zoek naar technisch personeel', zegt personeelshoofd Marloes van der Mei. 'Dat geldt voor veel bedrijven in deze regio. Maar het werk bij ons biedt veel technische vrijheid en uitdagingen. Daar houden technici van.'

'Die ovens moeten altijd blijven branden, want anders gaat het mis. Als er dus een mankement is, moet dat worden opgelost, linksom of rechtsom. Hoe, dat mogen ze zelf bepalen', zegt Van der Mei.

Andere afdelingen

Naast 'techneuten' heeft Aldel ook behoefte aan meer personeel op andere afdelingen, zoals de technische dienst, de inkoopafdelingen en het hoofdkantoor in Farmsum. Al met al is Aldel tegenwoordig één van de snelst groeiende werkgevers in de provincie Groningen, concludeert het bedrijf zelf.

Faillissement

Het kan dus verkeren. Amper zes jaar geleden, eind 2013, ging Aldel failliet. De hoge stroomprijs en de lage alumiumprijs deden het bedrijf de das om. De aluminiumproducent herrees uit zijn as, toen de Amerikaanse investeerder Klesch bereid was het bedrijf nieuw leven in te blazen. Van de ontslagen werknemers konden toen 150 weer aan de slag.

Maar onder Klesch kwam Aldel niet echt tot bloei. In 2017 gaf hij de brui eraan. De Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital nam het stokje over. Sindsdien gaat het beter. 'De mensen die sindsdien bij ons zijn komen werken, zijn nieuw bij Aldel. Ze zijn dus niet van het 'oude' Aldel, zegt personeelsmanager Van der Mei.

Florerende economie

Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door de florerende economie. De prijs van aluminium op de wereldmarkt is inmiddels zo gestegen, dat er weer winst kan worden gemaakt op het metaal.

Bovendien heeft het bedrijf zijn inkoopbeleid voor stroom aangepast. Dat is van belang, want elektriciteit is veruit de hoogste kostenpost voor Aldel. Van der Mei: 'Tegenwoordig kopen we de stroom voor de lange termijn in tegen vaststaande prijzen. Dat doen we ook met de verkoop van ons aluminium. Dat biedt zekerheid.'

Als alle ovens in het bedrijf eind dit jaar weer in gebruik zijn, zit Aldel weer op het niveau van vóór het failissement van 2013. Maar de ambities reiken verder, zegt Van der Mei: 'We willen een R&D-afdeling (onderzoeksafdeling, red.) opzetten. Maar hoe en wat precies, daar denken we nog over na.'

