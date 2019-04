PvdA wil snellere treinverbinding met Randstad

Hij vindt dat Van Veldhoven onvoldoende oog heeft voor Groningen. Zeker in vergelijking met Eindhoven. 'Dat is ook een economische motor, maar voor Groningen is een goede en snelle OV-verbinding nog steeds niet weggelegd', aldus Van Dijk.

Haagse steun

Het Groninger PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis is blij met de steun van zijn Haagse collega.

'Groningen is de zesde gemeente van Nederland, met meer dan 230.000 inwoners, gerenommeerde kennisinstituten, de meeste startups van Nederland na Amsterdam en verdient dus een betere treinverbinding.'

Half uur sneller

Van Niejenhuis hoopt dat de druk vanuit de Tweede Kamer de staatsecretaris laat inzien dat Groningen een betere treinverbinding nodig heeft.

Van Dijk: 'Groningers verdienen een goede treinverbinding. Meer en snellere treinen levert voor het gehele Noorden en ook de Randstad veel op. Zo kan je zeker zijn van een kortere reistijd en betere verbindingen. Dit kan door meer treinen, die minder vaak stoppen, op het bestaande spoor te laten rijden. Als Groninger ben je hierdoor een halfuur sneller in Den Haag.'

Kansen

De PvdA-ers wijzen er ook op dat een betere verbinding van en naar Groningen ook kansen biedt voor betere verbindingen naar Bremen, Hamburg en Kopenhagen.

