Harbers komende week naar door inbraken geteisterd Ter Apel

Eind vorig jaar was de staatssecretaris er ook al, opnieuw praat hij volgende week met inwoners, ondernemers en leden van de gemeenteraad.

Harbers komt volgende week in de wetenschap dat het aantal incidenten in het dorp vorig jaar is gestegen ten opzichte van 2017. Het totaal aantal incidenten steeg van 1504 naar 1665.

Meer winkeldiefstallen

Opvallend is de stijging van het aantal winkeldiefstallen, dat nam toe van 132 in 2017 naar 235 in 2018. Ook in de laatste vier maanden van 2018 zette de stijging van het aantal winkeldiefstallen door.

Dit ondanks het feit dat er juist in die periode veel aandacht is geweest voor de problematiek, die voor een groot deel wordt veroorzaakt door veiligelanders. Dat zijn asielzoekers uit veilig verklaarde landen, die om die reden weinig kans hebben op een verblijfsvergunning in Nederland.

Het aantal woninginbraken nam ook toe ten opzichte van 2017. Het aantal zedendelicten halveerde juist, Ook illegale handel waaronder mensensmokkel nam af.

Actieweek

Een actieweek in november, waarbij er onder andere meer politieagenten in het centrum van het dorp surveilleerden, lijkt voor het dorp geen ommekeer te hebben betekend.

Tussen mei en augustus waren er 83 winkeldiefstallen in Ter Apel, tussen september en december waren dat er zelfs tien meer: 93.

Niets veranderd

Er is dus eigenlijk niets veranderd voor de ondernemers in Ter Apel. 'Dat constateren wij ook', zegt burgemeester Jaap Velema (D66).

'Staatssecretaris Harbers is in december al langs geweest in Ter Apel. Hij gaf toen aan tijd nodig hebben om te kijken naar mogelijke oplossingen, die zijn aangedragen vanuit de gemeenteraad. Volgende week praat hij ons bij over wat er mogelijk is.'

Niet vooruitlopen

'Het is van belang dat er op 10 april geleverd wordt', vindt Velema. Waar de burgemeester precies op hoopt, wil hij niet zeggen.

'Ik vind het niet netjes om vooruit te lopen op hetgeen de staatssecretaris mee komt. Dat is in eerste instantie ook aan de gemeenteraad.'



In de praktijk blijft hier de overlast Harry Stuulen - supermarktondernemer

'Het houdt niet op'

Supermarktondernemer Harry Stuulen uit Ter Apel toont zich in een reactie minder politiek correct. 'Het is stabiel, maar het is stabiel onrustig. Zo'n actieweek is leuk, maar het heeft niet zo veel zin. De volgende lichting veiligelanders staat de week erna weer op de stoep, en die mensen hebben de politie niet gezien.'

Over het bezoek van Harbers van komende week is Stuulen duidelijk. 'Ik heb geen hoop, ben zeer afwachtend. Vorige keer (in december, red.) was het gesprek hartstikke goed. Harbers was meelevend en leek daadkrachtig. Maar als je ziet wat er van terechtkomt dan is dat niets. In de praktijk blijft hier de overlast.'

Lees ook:

- Ondernemingsraad Qbuzz ontevreden over aanpak probleem veiligelanders

- 'Veiligelanders kunnen we niet zomaar uit de asielprocedure zetten'

- De complexiteit van de problemen met veiligelanders