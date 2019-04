Oldambt stelt voor om eigen gemeentehuis te slopen

Er ligt een voorstel om het achterste gedeelte van het gemeentehuis van Oldambt in Winschoten te slopen en op dat stuk een nieuw gemeentehuis te bouwen. De voorzijde, waar de burgemeester en wethouders hun kantoor hebben, blijft hoe dan ook staan.

Dat gedeelte aan de Langestraat is namelijk een monumentaal pand.

Plannen

Oldambt is druk bezig met het ambitieuze project 'De Poort van Winschoten'. Het doel daarvan is het meer op de kaart zetten van het centrum en het huisvesten van ambtenaren op één locatie.

Ambtenaren werken nu nog op meerdere locaties, waaronder het gemeentehuis in Winschoten en het voormalige gemeentehuis in Scheemda.

Maar de gebouwen zijn verouderd en moeten flink gerenoveerd worden om aan bepaalde energielabels te voldoen. De gemeente ziet dat compleet renoveren op termijn meer kost dan sloop, nieuwbouw en het afstoten van gebouwen. Oldambt stelt daarom voor om een deel van het gemeentehuis met de grond gelijk te maken.

Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een informatieavond voor raads- en commissieleden. Daar werden grofweg twee varianten voorgelegd.

Twee varianten

Ondanks dat de kosten van renoveren op termijn hoger liggen dan nieuwbouw, kan hier wel voor gekozen worden. De huidige panden worden dan gerenoveerd en de ambtenaren kunnen terecht in het huidige gemeentehuis in Winschoten en op de bovenverdieping van de HEMA. Beide locaties worden verbonden met een luchtbrug. Ook moet er een raadszaal gebouwd worden.

Het probleem van deze optie is dat naast de hogere kosten, het volledig energieneutraal maken van het achterste gedeelte van het gemeentehuis volgens Oldambt niet realistisch is. Dat terwijl in 2030 kantoorgebouwen groter dan honderd vierkante meter energielabel A vereisen en energieneutraal moeten zijn.

Optie twee is het slopen van de bestaande gebouwen, waarbij het historische gedeelte van het gemeentehuis blijft staan. De opties voor de HEMA en de raadszaal blijven hetzelfde, alleen komt er geen luchtbrug. De vraag die bij deze optie voorligt is: gaat de gemeente de nieuwbouw zelf beheren of laat de gemeente het bouwen, om het vervolgens te huren?

Poort van Winschoten

Het project 'Poort van Winschoten' bevat meerdere elementen. Het doel is dat Winschoten de tweede koopstad van de provincie blijft.

Voor de plannen wordt de voormalige bibliotheek naast het gemeentehuis gesloopt. Die maakt ruimte voor stadswoningen. De ambtenaren moeten gehuisvest worden in het (nieuwe) gemeentehuis en op de bovenverdieping van de HEMA.

Vervolg

In mei wordt de raad van Oldambt nogmaals voorgelicht over de stand van zaken. Uiteindelijk moet op 8 juli een variant gekozen worden.