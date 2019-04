Verbouwing school kost gemeente half miljoen extra

De verbouwing van het RSG in Ter Apel gaat de gemeente Westerwolde 545.000 euro extra kosten. Volgens wethouder Wietze Potze (PvdA) is de reden ervan dat de bouwkosten gestegen zijn.

'Als er geld bij moet valt dat altijd tegen', zegt Potze. Het gat was 2,2 miljoen, wat wordt verkleind door bepaalde werkzaamheden soberder uit te voeren. Ook draagt de RSG zelf een deel van de extra kosten. 'Op zich hebben we het wat dat betreft goed gedaan', zegt Potze.

Gebouw iets kleiner

Om de kosten te drukken, wordt het nog te bouwen gedeelte van de nieuwbouw iets kleiner. 'De bestrating is aangepast, er is naar de fietsenstalling gekeken. Daarmee hebben we al negen ton kunnen besparen.'

De 545.000 euro gemeenschapsgeld die Potze wil uittrekken vindt hij verantwoord. 'Deze voorziening is er voor de hele regio, en het is van cruciaal belang dat de school er blijft. Dit extra bedrag wat nodig is, is puur nodig vanwege de gestegen bouwkosten.'

Gemeenteraad beslist

Eventuele nieuwe tegenvallers komen volgens de wethouder voor rekening van de RSG. De gemeenteraad beslist volgende week of het geld daadwerkelijk wordt vrijgemaakt.

