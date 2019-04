SCP: 'Groningers denken dat rest van Nederland op hen neerkijkt'

Dat zei directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) woensdag op een bijeenkomst voor Statenleden op het provinciehuis.

Eigenbelang

Volgens het SCP zorgt de trage afhandeling van aardbevingsschade ervoor dat het gevoel van minachtig wordt versterkt: 'Veel Groningers ervaren weinig waardering en respect. Ze hebben het gevoel dat er in de Randstad beslissingen worden genomen die goed zijn voor de Randstad zelf, en ze vervolgens een beetje lacherig doen over wat hier speelt', zegt Putters.

Geen uitkomst

Dat ligt volgens de directeur van het SCP vooral aan politici en bestuurders die zich met het gasdossier bemoeien: 'Nu is minister Eric Wiebes het gezicht ervan, dat was Kamp. Ik denk dat voor heel veel mensen het vertrouwen weg is. Er zijn allerlei afspraken gemaakt, maar er is geen uitkomst, namelijk schadevergoeding en herstel.'

Gebrek aan vertrouwen

Putters lijkt met zijn vinger naar Den Haag te wijzen, maar ook bestuurders in de regio moeten volgens hem in actie komen. Uit onderzoek van RTV Noord bleek enkele weken geleden dat bestuurders van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie regelmatig met elkaar in de clinch liggen, vooral door een gebrek aan vertrouwen in elkaar.

Daad bij het woord

'Ruzie helpt nooit. Wil je herstel in het hele gebied, dan moet je elkaar vertrouwen en niet rollebollend over straat gaan', zegt Putters. 'Vanuit Den Haag moet het niet alleen bij woorden blijven, maar er zal ook vanuit de regio geleverd moeten worden. Dat is de start van nieuw vertrouwen.'

