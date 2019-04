Hanze-voorman roept bedrijfsleven op: betaal mee aan techniekstudies

Dat stelt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool, die zijn visie ook aan de commissie Van Rijn heeft gestuurd.

Onderzoek

Die commissie presenteert deze maand haar onderzoek naar een nieuwe manier om het hoger onderwijs in Nederland te financieren. Van Rijn moet ondermeer met een oplossing komen voor de tekorten bij techniekopleidingen.

Die tekorten lopen zo op, dat steeds meer opleidingen studenten weren. Een doorn in het oog van de technieksector, die zit te springen om hoogopgeleid technisch personeel.

Pijlman herkent 'de financiële druk' bij technische opleidingen, maar wil niet dat de oplossing daarvoor ten koste gaat van andere opleidingen. Die dreiging is er wel, omdat minister Van Engelshoven al heeft aangegeven dat er geen geld bijkomt.

Beroep op bedrijfsleven

Volgens Pijlman zijn er andere oplossingen om techniekopleidingen uit de brand te helpen. Zo zou het bedrijfsleven moeten investeren. 'Daar mag je ook wel wat van verwachten.'

De Hanzehogeschool en het Noordelijk bedrijfsleven werken al samen in bijvoorbeeld innovatiewerkplaatsen, waar studenten onderzoek doen in opdracht van ondernemers.

'Dat is een prachtig concept en werkt heel goed. Daar doet het bedrijfsleven altijd in mee en dat zou ook landelijk een voorbeeldfunctie kunnen hebben.'



Het helpt niet om het bij de één af te pakken en aan de ander te geven Henk Pijlman - bestuursvoorzitter Hanzehogeschool

Rijksfonds kan ook

Verder ziet Pijlman mogelijkheden voor een door het Rijk betaald fonds, waarmee techniekstudies hun dure apparatuur kunnen betalen.

'Het helpt niet om het bij de één af te pakken en aan de ander te geven. Dan helpt het om gericht te kijken: waar zit het probleem? Dat zit bij die laboratoria en die technische uitrusting. Dan moet je daar wat aan doen.'

Eigen verantwoordelijkheid?

Onderwijsinstellingen kunnen ook zelf best investeren in techniekopleidingen, stelt Pijlman. Ze krijgen er namelijk structureel miljoenen bij, die zijn vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs. Voor de Hanzehogeschool is dat 21 miljoen per jaar. 'Je kunt ook zelf keuzes maken.'

De Hanzehogeschool heeft vier technische schools. De Groningse hogeschool zou dus meeprofiteren van extra geld voor techniek.

'In het totale budget zou het waarschijnlijk niet veel uitmaken. Maar intern kan het betekenen dat je een verschuiving moet maken van opleidingen in de economie of gezondheidszorg naar de economie. Dat zou ik zeer betreuren.'

RUG wil ook geen herverdeling

De Rijksuniversiteit Groningen wil als brede universiteit ook niet dat het geld wordt herverdeeld richting technische opleidingen.

'De universiteit heeft één van de grootste afdelingen geesteswetenschappen van Nederland en 'we zouden graag zien dat deze niet de dupe wordt van de overheveling naar technisch onderwijs,' aldus woordvoerder Jorien Bakker.

De RUG vindt dat er meer geld naar het hoger onderwijs als geheel moet.

