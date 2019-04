Beter benutten van sportaccommodaties moet druk van de ketel halen

De sportparken en sporthallen in de gemeente Groningen puilen uit van de sporters en de bouw van een extra sportaccommodatie is voorlopig nog niet aan de orde.

Om druk van de overvolle sportaccommodaties af te halen gaat de gemeente kijken of trainingen en wedstrijden efficiënter ingedeeld kunnen worden.

Alle velden en gebouwen gebruiken

Volgens sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) hebben niet alle accommodaties te maken met uitpuilende sportvelden. 'Wij willen alle gebouwen en velden gaan gebruiken', laat de wethouder weten.

Daarom wordt er op dit moment een grote puzzel gelegd. Zo is aan voetbalbond KNVB gevraagd om voetbalwedstrijden niet alleen in de ochtend of middag in te plannen, maar ook tussen 17.00 en 20.00 uur. De gemeente gaat ook extra benadrukken bij sportverenigingen dat er tot elf uur in de avond getraind kan worden.

Nood bij clubs

Basketbalclubs BVG en Scylla luiden onlangs wederom de noodklok. De basketballers dreigen namelijk op straat te staan deze zomer omdat thuishaven Corpushaven op 1 juni de deuren sluit. Ook korfbalclub Nic liet eerder al weten in accommodatie-nood te zitten.

Jongman denkt met de efficiëntere kijk op de sportaccommodaties dat de sportverenigingen die in nood verkeren geholpen zijn.

Zo kunnen clubs die een binnensport uitoefenen ook in gymzalen terecht, die staan volgens het stadsbestuur door de week nagenoeg leeg.

Lees ook:

- Basketbalclubs luiden wederom de noodklok

- Korfbalbolwerk Nic. ziet sluiting sporthal De Wijert met lede ogen aan