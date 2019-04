Dorpssupermarkt mede dankzij 15-jarige jongen weer open: 'Niet te beschrijven'

Na maandenlang verbouwen is de supermarkt in Mussel weer open voor haar klanten. Een brand legde de zaak gedeeltelijk in puin, maar de Musselkers zetten gezamenlijk de schouders eronder.

Breed glimlachend staan Sebastiaan en Christella Scholte bij de schuifdeur. Klanten lopen als vanouds weer naar binnen, en weten niet wat ze zien. De dorpssupermarkt heeft een flinke make-over gehad.

'Dit is een heerlijk gevoel', zegt Sebastiaan Scholte. 'We hebben vijf maanden moeten wachten, dat dit moment gekomen is, is schitterend.'



Brand

Op 22 oktober werd de winkel van het stel getroffen door brand. De inventaris van de winkel kon voor een deel als verloren worden beschouwd en het pand liep rookschade op.

Er volgde een moeilijke periode voor de ondernemers, die wachtten op de verzekering om te kijken of ze verder konden met de kleine dorpssupermarkt.

De vijftienjarige Niels Moorlag. (Foto: RTV Noord)



Collectebus

De brand bracht Niels Moorlag in beweging. De vijftienjarige Musselker ging met de collectebus door het dorp, om geld op te halen voor de getroffen ondernemers en ze zo een duwtje in de rug te geven.

'Ik wilde dat de winkel bleef bestaan', zegt Niels. 'Ik wilde Sebastiaan ook een teken meegeven om door te gaan. De reacties uit het dorp waren enthousiast.'

Dat bleek, want de tiener haalde ruim 800 euro op voor Sebastiaan en Christella Scholte.

'Het is belangrijk dat de supermarkt er weer is', legt Niels uit. 'Hier in het dorp wonen ook oudere mensen die niet zomaar even naar Musselkanaal kunnen. Juist voor hen is een supermarkt in het dorp belangrijk. Ook daarom heb ik het gedaan.'

De brand in oktober 2018. (Foto: Gerrie de Groot)



Overweldigend

De Scholtes kunnen de actie van Niels waarderen. 'Overweldigend', zegt Sebastiaan.

'Niels kwam onverwachts, buiten ons om met het idee rond te gaan langs de huizen. Zeer emotioneel, niet te beschrijven. We kregen het besef: we zijn geliefd in het dorp en dat geeft ook de doorslag om door te gaan. Dit is ook waarvoor je het doet.'

AED als cadeau

Het ondernemerspaar wil het dorp dan ook wat teruggeven. Ze hebben, samen met andere ondernemers, geld op tafel gelegd en dat samen met het bedrag van de inzamelingsactie gebruikt voor de aanschaf van een AED. Die hangt op de gevel van de dorpssupermarkt.

Niels is ondertussen blij dat de supermarkt weer open is. 'Het is een mooie winkel geworden'.

Lees ook:

- Omwonenden supermarkt Mussel: 'De vlammen kwamen uit het dak'