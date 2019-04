Lokale partijen verbijsterd: Lijst Stulp claimt naam Gemeentebelangen Eemsdelta

De lokale partij uit Delfzijl deed dit zonder overleg met andere partijen, die juist met elkaar in gesprek waren om samen te gaan.

Nieuwe gemeente

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan in 2021 samen verder als de gemeente Eemsdelta. Gemeentebelangen Appingedam praat met Fractie 2014 uit Delfzijl over een mogelijke fusie en wil de naam Gemeentebelangen Eemsdelta graag gebruiken. Dat kan nu niet meer.

'Wij wisten dit niet', zegt partijvoorzitter Eltje Bos stomverbaasd. 'We bestaan al sinds 1966 en wilden graag verder als Eemsdelta. Dit is een aparte actie van Edward Stulp.'

Dit is een aparte actie Eltje Bos - Gemeentebelangen Apingedam

Ook fractievoorzitter Nick Boersma van Fractie 2014 is teleurgesteld: 'Het is jammer dat deze optie nu weg is.' En Geert-Jan Reinders van Loppersum Vooruit: 'Daar baal je wel van. Dit had ook overlegd kunnen worden.'

Geen hak zetten

Partijvoorzitter Edward Stulp benadrukt dat hij andere partijen niet dwars wil zitten. Het is hun eigen politieke koers.

'Bij de verkiezingen in 2018 hebben we flink verloren. Daarom vinden we het niet gepast om het initiatief te nemen zelf andere partijen te benaderen om te fuseren. We willen uiteraard wel graag gebeld worden en daarover praten.'

Alle varianten

Toch wil de partij niet door als Lijst Stulp. Daarom heeft de partij de naam Gemeentebelangen Eemsdelta geclaimd.

Voor de zekerheid heeft Stulp ook Gemeentebelangen Fivelgo en Gemeentebelangen Marenland in februari ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Dit waren de drie nieuwe mogelijke gemeentenamen waar inwoners op konden stemmen.

Ze hadden dit allemaal kunnen doen Edward Stulp - Lijst Stulp

'Waarom slaapt iedereen?'

Volgens Stulp hadden de andere partijen eerder actie moeten ondernemen: 'Na de zomer is het slechts anderhalf jaar tot de fusie. Waarom lijkt iedereen te slapen? Ze hadden dit allemaal kunnen doen.'

Lijst Stulp heeft zelf de voorkeur voor één groot lokaal blok met Fractie 2014, Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum Vooruit.

Verhaal halen

Het claimen van de naam lijkt op dit moment echter de cohesie niet te bevorderen. Gemeentebelangen Appingedam gaat verhaal halen bij Stulp. De partij wil weten waarom Lijst Stulp die naam zonder overleg heeft vastgelegd.

Lees ook:

- En de nieuwe gemeentenaam voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum is....