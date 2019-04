Slachtoffer autobrand dacht aan racistische daad: 'Ik was heel bang'

Als het aan Pascal Fon ligt, raken de afgelopen dagen snel in de vergetelheid. Zijn auto werd in brand gestoken en dat bezorgde de inwoner van Westerlee de nodige stress. Hij vermoedde dat de brand een racistisch motief had. De politie sluit dat uit.

Twee dagen na de brand staat het voorval nog steeds vers in het geheugen van de gedupeerde Kameroener. 'Ik was heel bang', zegt hij, terwijl hij een droevige blik werpt op het autowrak. De politie heeft inmiddels een man uit Veendam aangehouden voor de brandstichting.

Getuigenoproep

Een getuigenoproep van de politie zorgde ervoor dat er de verdachte in beeld kwam. 'Er is een 51-jarige man uit Veendam aangehouden, die is gearresteerd voor een reeks brandstichtingen in Westerlee', vertelt politiewoordvoerder Leo Wassing.

Volgens hem zijn er geen aanwijzingen voor een racistisch motief. 'Uit het verhoor met de verdachte moet nog blijken wat wél het motief voor de brandstichting was.'

Crowdfunding

Nu Fon zijn auto niet kan gebruiken, kan hij nauwelijks een kant op. 'Ik doe alles met mijn auto. Ik ga ermee naar school en gebruik 'm als ik ga sporten', zegt hij. Vrienden van hem hopen de Kameroener via crowdfunding snel aan een nieuwe auto te helpen.

De politie heeft de zaak nog steeds in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

