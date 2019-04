Oldambt wil meer toerisme; graan vormt rode draad in campagne

Marketing Oldambt zet De Graanrepubliek in voor nieuwe toeristische campagne. (Foto: RTV Noord)

Het Oldambt wil meer toeristen in de gemeente. Koren op de molen voor Marketing Oldambt, dat het gebied in een campagne promoot als De Graanrepubliek. In het filmpje vertelt schrijver Frank Westerman over de schoonheid van de gemeente.

'Wij promoten Oldambt toeristisch al zeven jaar', vertelt Edwin van der Woude van Marketing Oldambt. Dat juist De Graanrepubliek werd aangegrepen om toerisme in de gemeente te promoten, is volgens hem geen toeval.

Verhaaltjes uit de streek

'Toeristen zoeken steeds meer naar authenticiteit, echte verhaaltjes uit de streek. De Graanrepubliek is een mooie kapstok om die verhalen aan op te hangen.'

'Graan heeft zoveel leuke aanknopingspunten om toeristen voor te interesseren, je kunt er zoveel mee doen', gaat hij verder. Van der Woude noemt onder meer de communistische partijen in de gemeenteraad en prachtige boerderijen in de streek als peilers van graan in het Oldambt.

Belangrijk

Voor toeristen zijn er fiets- en wandelroutes die door en langs de graanvelden lopen. Op die manier kunnen zij volgens de marketeer ook in de praktijk zien hoe belangrijk graan voor het Oldambt is.

'Het mooie van de campagne is dat deze niet bedoeld is als commercial, maar gewoon mooie verhalen van echte Oldambtsters laat zien, die trots vertellen hoe mooi het gebied is.'

Regio promoten

Marketing Oldambt wil toeristen via social media kennis laten maken met de campagne en vraagt ook de hulp van ondernemers om hun regio de promoten.

'We willen uiteindelijk de trots van Oldambtsters aanspreken en ze prikkelen: wat is jouw mooiste verhaal, jouw mooiste foto of graanrecept? Door dat enthousiasme moet de campagne zichzelf verspreiden.'