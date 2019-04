Stad verwacht komend studiejaar in elk geval 500 extra internationale studenten

Er komen bij de start van het nieuwe studiejaar vermoedelijk 500 internationale studenten meer naar Groningen dan vorig jaar het geval was. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf laten weten. Het genoemde aantal is een voorlopige prognose.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) kan de stad de groei van het aantal buitenlandse studenten aan. 'We hebben, zoals het nu lijkt, voor dat aantal voldoende opvang. Wat ik niet kan garanderen is dat iedereen aan het begin van het studiejaar een definitieve kamer heeft. Maar we zorgen wel voor een goede adequate opvang.'

Geen tentenkamp

De wethouder herhaalde andermaal dat er dit jaar geen tentenkamp zal worden opgetuigd. Vorig jaar ondertekende de gemeente samen met onderwijsinstellingen, studentenvertegenwoordigers en woningcorporaties een convenant om de kamerproblematiek onder internationale studenten tegen te gaan.

Jimmy Dijk (SP) is niet bepaald te spreken over dat convenant. 'Ik zie er dingen instaan die ik al vier jaar lang hoor. Zie er dus weinig nieuws in. Wij geven deze wethouder nog één kans. Als het niet goed gaat in september dan is het wel klaar.'



Twijfel

Coalitiepartner D66 liet weten blij te zijn met het convenant maar heeft ook twijfels. 'Het is wel een papieren ding dat geen garanties geeft', zegt Tom Rustebiel. Stad en Ommeland denkt daar net zo over. 'In hoeverre is dit convenant meer dan een intentie en een streven naar', aldus Mariksa Sloot.

De fractie van PVV hoopt vooral dat de toestroom van buitenlandse studenten niet zorgt voor een verstoting van de Nederlandse studenten. 'De toestroom van internationale studenten moet er niet voor zorgen dat Nederlandse studenten geen kamer meer krijgen', zegt Dennis Ram.



