Aardbeving voor de Groningse kust

Voor de Groningse kust vond woensdagmiddag de zwaarste aardbeving van dit jaar in het Noorden van het land plaats. De beving onder de Noordzee had een magnitude van 2.1.

Het is de eerste keer dat er in dit deel van de Noordzee een onderzeese aardbeving plaatsvindt. Wel waren er in het verleden vaker aardbevingen of zeebevingen in de buurt van de Groningse kust.

De beving werd dinsdagmiddag rond 15.30 uur boven Rottumerplaat geregistreerd door het KNMI.