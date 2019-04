Gefrustreerde Wijert-bewoners stellen ringwegaannemer een ultimatum

De bewoners van de Wijert in Groningen geven aannemerscombinatie Herepoort tot vrijdagavond zes uur de kans om de bouwplaats voor hun deur te verwijderen. Als de bouwplaats niet verwijderd is gaan de bewoners weer 'los met acties'.

Met name de bewoners van de Van Eedenstraat zijn de werkzaamheden aan de ringweg meer dan zat. De bewoners keken voor de aanpak van de weg uit op een stuk groen, dat is nu een bouwplaats van Herepoort.

Bewoners ervaren veel overlast van de ringwerkzaamheden, met name de werkzaamheden in de avonduren en het weekend zijn de bewoners een doorn in het oog.

'Die bouwplaats moet daar weg'

Na meerdere bewonersacties besloot Herepoort woensdagavond in gesprek te gaan met bewoners. 'Wij zijn duidelijk geweest en hebben een ultimatum gesteld. Die bouwplaats moet daar gewoon weg', laat actieleider Johan weten. 'Er zijn genoeg andere plekken waar die bouwplaats kan komen, wij willen gewoon ons groen weer terug.'

Wij willen gewoon ons groen weer terug. Johan - actieleider

Bert Kramer was namens Herepoort aanwezig bij het gesprek. 'Het was een goed gesprek. Het is ons helder wat de mensen willen en we gaan nu kijken wat we kunnen doen.' Kramer deed meerdere voorstellen om tot een oplossing te komen.

Maar bewoners willen niks van die oplossingen weten. Die willen dat Herepoort zo snel mogelijk start met het ontmantelen van de bouwplaats. 'Wij willen gewoon absoluut weer terug wat we hadden, groen dus.'

Op zoek naar een oplossing

Kramer is op de hoogte van de harde eis, maar wil er verder niet over uitweiden. 'Ik ga morgen aan de slag om te kijken wat ik kan doen. We gaan het proberen op te lossen.'

Onder leiding van actievoerder Johan zijn er meerdere spandoeken opgehangen en onder meer damwanden voorzien van teksten. Op de damwand wordt ook verwezen naar Bert Kramer. De eerder opgehangen spandoeken waren ook voorzien van het 06-nummer van Kramer.

(Buurtbewoners uiten hun woede. Foto: Eigen foto)

'Daar hebben we het ook over gehad', zegt Kramer. 'Het werd wel een beetje te persoonlijk. Kijk, dat mijn naam op die damwanden staat is niet zo erg, maar mijn telefoonnummer op dat spandoeken had niet gemoeten. Dat werd ook wel toegegeven.'

De bewoners van de Van Eedenstraat hebben dus tot vrijdagavond zes uur een staakt het vuren afgekondigd. Dat wordt weer ingetrokken als de bouwplaats niet wordt weggehaald. 'We willen Bert Kramer de kans geven om met een oplossing te komen. We hebben namelijk wel het idee dat hij echt zijn best doet. Maar als die bouwplaats wel blijft dan gaan we wederom weer los met acties.'

