Brand in bedrijfsloods Ulrum is uit (update)

Brand in bedrijfsloods Ulrum is onder controle

Aan de Nieuwstraat in Ulrum stond donderdagmorgen een bedrijfsloods van een landbouwmechanisatiebedrijf in brand. Het gaat om een loods van 800 vierkante meter. In de loods lag materiaal opgeslagen.

Er kwam een hoogwerker uit Dokkum om de brand te bestrijden. De brandweer had het vuur rond kwart over zes onder controle. De rook- en waterschade aan de loods is groot, meldt de brandweer. Rond half negen was de brand uit en kon de brandweer vertrekken.

Brandlucht

'Ik was net van bed en rook een brandlucht. Ik had het eerst niet door, maar toen ik naar buiten keek zag ik allemaal vuur, zegt Reinder de Vries, een buurman die de brand ontdekte.

Mijn dochter heeft direct de brandweer gebeld. Anders was de hele boel in de fik gegaan, denk ik.'

Vermoedelijk kortsluiting

Ze belden ook eigenaar Bakker van het bedrijf. Die kreeg te horen dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door kortsluiting in de afzuiging van het trekkerteststation van het bedrijf.

'Daar stond oud papier onder. En gesmolten plastic is op dat papier terechtgekomen.'

Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar daar heeft de omgeving geen last van.

Omliggende panden lopen geen gevaar, er hoefden ook geen huizen in de omgeving geëvacueerd te worden.