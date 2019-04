Lopend Vuur: Alle kinderen moeten een fietshelm dragen

De ANWB wil dat kinderen een fietshelm gaan dragen. Daarvoor is een campagne van start gegaan 'Veilig fietsen naar School', die moet wijzen op de gevaren van fietsen in het verkeer.

Die campagne voert de ANWB samen met de Edwin van der Sar Foundation. In heel Nederland worden dertienduizend helmen uitgedeeld aan kinderen tussen 6 en 8 jaar. Dat gebeurt tijdens verkeerslessen.

Het project is bedoeld om het stijgende aantal jonge verkeersslachtoffers op de fiets een halt toe te roepen. Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat er in 2017 voor het eerst meer verkeersslachtoffers op de fiets waren dan met de auto. Er kwamen dat jaar meer dan 200 fietsers om het leven.

De ANWB is voor het dragen van een helm, maar wil het niet verplichten. 'Een helmplicht past niet binnen onze cultuur', aldus Markus van Tol van de ANWB bij Omroep Gelderland.

In diverse andere landen is het dragen van zo'n fietshelm voor de jeugd heel gewoon. Dus waarom hier niet?

