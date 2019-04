Maak kennis met Lily: een 'kleine verrassing' in Oldekerk

Bij fokker Michiel Bus is vorige week een minizeboekalfje geboren. Lily heet ze. 'Ik ben er heel blij mee. Het was een heel mooie natuurlijke geboorte, het ging perfect.'

Een koekalfje weegt bij de geboorte zo'n veertig kilo, Lily maar zeven. Een minizeboe, ook wel dwergzeboe, is het kleinste runderras ter wereld. De dieren komen oorspronkelijk uit Ethiopië, sinds 1994 zijn ze ook in Nederland.

Als een hondje

Lily huppelt enthousiast achter Bus aan, als een hondje. 'Dat is mijn uitdaging ook, om ze mooi tam te maken. Zodat ze naar kinderboerderijen kunnen, of zorgboerderijen.'

'Het is belangrijk dat mensen kunnen knuffelen met dieren. Kinderen vinden dat mooi. Daar doe ik het voor.'

Nederlands weer

De van oorsprong Afrikaanse dieren hebben geen moeite met het soms wisselvallige Nederlandse weer.

'In Ethiopië is het warm én koud, dat hebben we hier ook. Ze kunnen beter tegen de warmte dan onze koeien en liggen graag in de zon. En van de kou hebben ze ook geen last. Zo lang ze maar onderdak kunnen staan als het nat is. En dat is hier geregeld.'