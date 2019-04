'Bijzonder brutale inbraak' in Paterswolde

In een woning aan de Leeuwerikweg in Paterswolde heeft op vrijdagavond 22 maart 'een bijzonder brutale inbraak' plaatsgevonden, meldt de politie.

De twee oudere bewoners waren thuis tijdens de inbraak. Zij waren beneden in de woning, de inbrekers op de bovenverdieping. Ze waren via het dakraam binnengekomen.

'Enorme emotionele waarde'

Tot de buit behoren onder meer een munten- en postzegelverzameling 'met een enorme emotionele waarde', net als sieraden.

De muntenverzameling was volgens de politie in 65 jaar opgebouwd, de postzegelcollectie was van de vader van een van de twee bewoners.

Getuigenoproep

De politie roept mogelijke getuigen die informatie hebben op zich te melden. Buurtonderzoek heeft nog niet veel bruikbare tips opgeleverd.