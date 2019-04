Actiegroep 'Brug t'rug' wint slag, maar oorlog nog niet

'De brug is nog niet terug, maar toch vieren we vandaag feest! De optie om de huidige brug te repareren is terug op tafel.' Dat zegt Stephan Bauman van de actiegroep Paddepoelsterbrug t'rug!

'Wij hebben ons de laatste tijd heel druk gemaakt om weer een verbinding te krijgen en er lijkt nu een belangrijke stap te zijn gezet in de goede richting', vindt Bauman.

Niet helemaal niets doen

Uit een overleg tussen de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier is gekomen dat er op korte termijn weer een verbinding moet komen over het Van Starkenborghkanaal. De optie om helemaal niets te doen is van tafel.

Drie opties

Er moet nu een keuze worden gemaakt uit drie voorstellen: reparatie van de huidige brug, een pontje dat tot oktober vaart tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds en een fietsbrug van negen meter hoog.

'Die laatste is een dure optie, dus dat zie ik nog niet gebeuren', zegt Bauman. 'Het is duidelijk dat onze voorkeur uitgaat naar de eerste optie. Maar laten we de overheden nu de rust gunnen om de zaken goed uit te zoeken en voor te bereiden. Dit was een mooie dag in de Brugt'rugstrijd!'

