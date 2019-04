'De kinderen waren niet uit bed te krijgen'

We hebben deze week de klok een uur vooruit gezet en daarmee is het weer zomertijd. De Europese Unie wil dat de lidstaten op termijn de keuze maken: zo verder, of juist niet meer schuiven met de tijd? Wat vinden jullie, Beter Weters?

Jaarlijks drama

Ik weet niet hoe het u vergaan is afgelopen maandagochtend, maar mijn kinderen waren niet uit bed te krijgen. Er in, de avond ervoor, ging overigens ook al moeilijk. Wat een drama creëren we toch elk jaar weer. En waarom? Vanwege een inmiddels zwaar achterhaald idee uit de vorige eeuw. U merkt het al, ik ben een groot voorstander van afschaffing van de zomertijd.

Echte tijd

Maar ja, een jaar lang wintertijd? Dat klinkt toch kil? Dat klopt. En daarom moeten we stoppen met die onzinnige framing. Het is niet de 'wintertijd' maar de natuurlijke tijd. De echte tijd, zo u wil. Onderzoeken in overvloed die de negatieve effecten van die 'zonnige' zomertijd aantonen. Feiten en eigen ervaring gaan soms mooi samen!



Even horloges verzetten

Van alle serieuze wereldproblemen staat deze niet hoog op mijn lijstje. Als regelmatig bezoeker van Engeland (in het verleden dan, hun keuze voor de Splendid Isolation zit me als een ongeschilde ananas in de keel) zou dat ook ongeloofwaardig zijn: even naar Engeland, uurtje vroeger. Afhankelijk van de tijd van het jaar een paar dagen of paar weken later terug: weer de horloges verzetten. Nooit een centje pijn. Mensen die langdurig van slag zijn door onze tijdsverschillen tweemaal jaarlijks? Ik heb met ze te doen!

Liever geen chaos

Uitsluitend kunnen reizen binnen je eigen tijdzone levert in mijn ogen een forse beperking op. Ik mag wel oprecht hopen dat het vrijlaten van de lidstaten niet tot chaotische situaties gaat leiden. Hoezeer ik ook kan genieten van een lange, buiten doorgebrachte zomeravond, maandenlang 's winters pas daglicht royaal na negen uur 's ochtends lijkt me helemaal niks.

Soepel wisselen

Dus als we al naar één tijd toegaan dan maar de wintertijd. Mocht er echter iemand met overtuigende argumenten komen dan wissel ik zo weer van mening. Net zo soepel als bij het verzetten van de klokken... En kunnen we het daarna in Europa weer over mensenrechten en persvrijheid hebben?



Waarheden

Als altijd heeft iedereen hierover een mening. Dat is mooi, en is ook wel typisch Nederlands. 'We' weten altijd alles beter, en in elk geval beter dan 'Europa' of 'de regering', of gewoon de buurman. Zomer- en wintertijddiscussies zijn misschien wel het mooiste voorbeeld. Er gaat geen verjaardagsviering voorbij of hele en halve waarheden te dier zake vliegen over tafel. De een wordt er ziek van, de ander merkt niets.

Stop met hannesen

Hoewel nauwelijks iets wetenschappelijk valt te bewijzen buitelen de meestal zonder enige bronvermelding geciteerde onderzoeken over elkaar heen. Het enige dat volstrekt helder is: met zomertijd langere avonden, en met wintertijd eerder licht. Welaan, geef mij dan maar zomertijd. Ben altijd al een avondmens geweest. Maar één ding moet dadelijk geregeld: onmiddellijk stoppen met dat jaarlijks hannesen met die klokwijzers.



Zomertijd

Persoonlijk ben ik sterk voor de zomertijd. Lange zomeravonden in het volle licht. Het is ook goed voor de verlaging van het energieverbruik. Al deelt niet iedereen dit oordeel. De lampen gaan later aan. En 's morgens als het nog fris is, draaien wij ons nog eens een keertje lekker om. Het zou goed zijn dat heel West Europa dan kiest voor de zomertijd. Op elkaar afstemmen van de tijdzones is logistiek zeer wenselijk.

Lappendeken voorkomen

Europa is naar ons oordeel te groot om in één tijdzone in te delen. Binnen onze gedachten komen we in een andere tijdzone terecht dan Oost Europa. Het is daar dan één uur later. Lastig! Maar wel eenduidig. Een lappendeken aan heel verschillende tijdzones moeten we in Europa ook voorkomen.



Borrelbeleid

Ik geef toe dat er zaken zijn waar ik meer verstand van denk te hebben. Ik ben dus deze week even verre van een beterweter. Wel begrijp ik dat het idee om al dan niet te rommelen aan onze klok afkomstig is van EU-bobo Juncker. Meestal is dat een goede graadmeter: waar Juncker voor is, is 99 op de 100 keer slecht voor ons land. Dit soort borrelbeleid kunnen we prima missen.

Juichmoment

Daarnaast zegt mijn verstand dat in de winter pas daglicht zien na tien uur in de ochtend of in de zomer een uur avondlicht opgeven nogal onnozel is. Als wetenschappers ook nog eens waarschuwen voor meer depressies en andere nare ziekten bij permanent zomertijd kunnen we ons dit gedoe beter besparen. Het halfjaarlijks verzetten van de klok cultiveren we gewoon tot nationaal klaag- of juichmoment. Dat heeft ook wel zijn charme.



Lastige beslissing

Ik draai er niet omheen: ik ben een groot liefhebber van de zomertijd. Heerlijk om vanaf maart een veel langere avond licht te hebben en 's morgens merk je er niet al teveel van als je om een uur of zeven de deur uitgaat. Als het stopt krijg je een extra uurtje om te slapen. Toch lijkt het me verstandig om goed te kijken naar degenen die er wel (veel) last van hebben en daar dan vervolgens ook rekening mee houden. De overheid zal een beslissing moeten nemen waar men zo veel mogelijk aan bezwaren tegemoet komt.

Energiebesparing

Dit is zo'n onderwerp waar je polderend denk ik niet uitkomt. Daarom zal de overheid hier een besluit over moeten nemen. Dat besluit zal vast na verloop van tijd wel wennen. Als wordt besloten om geen zomertijd meer in te stellen zal de besparing die het opleverde aan energie weer teniet worden gedaan. In deze tijd waarin we ons uiterste best moeten doen om doelstellingen van het klimaatakkoord te halen best een beetje jammer.



Buurlanden

Zomertijd of wintertijd? Er zullen er velen zijn, die last hebben van het verzetten van de tijd.

Ik heb er zelf één dag last van. Dan ben ik te vroeg of te laat wakker. Anderen hebben er veel meer last van. In een wereld waar we zuinig met energie moeten zijn is zomertijd het beste. Wat wel jammer is, is dat we blijkbaar onze oren laten hangen naar onze buurlanden. We zouden toch ook het voortouw kunnen nemen en nu al zeggen waar we voor kiezen?

Regelmatig ritme

Ik denk dat buurlanden ons dan zouden volgen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het gezeul met die klok afgelopen is en de mens weer een regelmatig ritme heeft. Of dat nou zomer- of wintertijd wordt: het is dan afgelopen met twee keer per jaar die klok verzetten. En: ik hou van lange zomeravonden, dus mijn keus is helder.