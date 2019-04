Inbraak terwijl je thuis bent: 'Je voelt je niet meer veilig'

'Terwijl wij in de kamer zaten, waren zij in de gang. Ook dat hebben we niet gehoord. Daar hebben ze de trouwring van mijn man nog van het kastje gepakt. Ik moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als ik even naar de wc had gemoeten.'

Dat zegt een van de twee oudere slachtoffers van de - volgens de politie - 'bijzonder brutale inbraak' in een woning aan de Leeuwerikweg in Paterswolde tegen RTV Drenthe.

Journaal kijken

De nietsvermoedende bewoners keken beneden in de woonkamer naar het journaal, toen op hun bovenverdieping ingebroken werd. Dat gebeurde op vrijdagavond 22 maart.

De inbrekers vonden hun weg naar binnen via het dakraam bij het plat dak. Later sloegen ze ook toe in de gang van de woning.

Ze hebben van de bovenverdieping onder meer een muntenverzameling, postzegelverzameling en sieraden gestolen. Beide verzamelingen waren voor de slachtoffers van emotionele waarde.



'Niet gehoord'

'Ze hebben eerst ook nog aangebeld', vertelt één van de slachtoffers, die beiden slechthorend zijn. 'Dat hebben we niet gehoord, maar de buurvrouw wel.' Volgens het slachtoffer hebben de inbrekers een ladder gepakt uit de garage van de buren.

Via het platte dak van hun garage zijn de inbrekers naar het platte dak van de slachtoffers gelopen en is het dakraam opengebroken. 'Je voelt je niet meer veilig in je eigen huis. Je verwacht dat als alles goed is afgesloten er niemand binnen kan komen.'



Verzamelingen

De muntenverzameling is opgebouwd in 65 jaar. 'Mijn man is er al in zijn tienerjaren mee begonnen.' De postzegelverzameling was van de vader van één van de slachtoffers.



