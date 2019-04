Samenwerkende robots stelen de show op Hannover Messe

Het is de grootste technologiebeurs ter wereld: De Hannover Messe. Deze week wordt die beurs gehouden en ook een consortium van veertig noordelijke bedrijven is aanwezig.

Het is groot, groter, grootst in de Duitse stad: op het immense beursterrein presenteren zich 6500 bedrijven aan circa een kwart miljoen bezoekers.

The place to be

Onder leiding van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de groep noordelijk bedrijven neergestreken in één van de vele hallen op het beurscomplex.

'Als je wat te zeggen wil hebben op het terrein van de technologie in de toekomst, is dit the place te be', zegt delegatieleider Hans Praat van de NOM.

Zelflerend

Noord-Nederland presenteert zich als ' the region of smart factories': de regio waar gewerkt wordt met de nieuwste computertechnologie, waardoor producten zelflerend worden. Daardoor passen ze zich aan de gebruiker aan. Noord-Nederland wil op dit gebied voorop gaan lopen.

Robotjes in teamverband

In de stand op de beurs laat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bijvoorbeeld vier robotjes zien, die taken in teamverband kunnen uitvoeren. De robotjes trekken veel bekijks van beursbezoekers. Die blijven iedere keer in grote getale staan als de robotjes gedemonstreerd worden.

En er is een scheerapparaat dat de gebruiker via een app feedback geeft en hem zo beter leert scheren. Het zijn maar een paar voorbeelden van ontwikkelingen waarmee Noord-Nederland aan de weg timmert.

Over tien jaar werkelijkheid

Lopend over het beursterrein zie je de nieuwste ontwikkelingen op allerlei gebied. Delegatieleider Hans Praat: 'Wat je hier ziet is over tien jaar de werkelijkheid'. Techneuten van over de hele wereld lopen zich te verlekkeren aan al dat nieuws. Ze doen er nieuwe ideeën op en er worden zaken gedaan.

Nieuwe banen

Praat is optimistisch over de mogelijkheden die het Noorden heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie en zelflerende apparaten: 'Dit is echt wel een terrein waar je met nieuwe wetenschap economie en banen ontwikkelt, tot en met het MKB'.