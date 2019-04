Twee inbraken in anderhalve week in Farmsum

In Farmsum is in anderhalve week tijd twee keer ingebroken. Het gaat om twee verschillende woningen die vlak bij elkaar staan: aan het Afwateringskanaal en de Ripperdastraat in Farmsum.

Bij het eerste huis zijn sieraden en geld gestolen. Tijdens de tweede inbraak ging de dader er zonder buit vandoor.

De politie vermoedt dat de dader bij de tweede inbraak via een open raam of deur naar binnen is geslopen. Of er een verband is tussen de inbraken wordt onderzocht.