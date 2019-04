Verkeershinder bij Julianaplein komend weekend door werkzaamheden

De A28 is zaterdagnacht afgesloten tussen het Julianaplein en de afrit Groningen-Zuid voor het verkeer richting Assen. De stremming duurt van zaterdag 22.00 uur tot zondag 09.00 uur.

De oprit Groningen Centrum bij het Julianaplein in Groningen is ook dit weekend gestremd: van zaterdag 07.00 uur tot maandag 06.00 uur.

Oude viaduct gesloopt

Vanaf zondag 09.00 uur kan het verkeer van het Julianaplein richting Assen via het tijdelijk viaduct over de Brailleweg. Sinds begin maart rijdt het verkeer van Assen naar Groningen al via dit tijdelijke viaduct.

Als voorbereiding op het ombouwen van het Julianaplein wordt het oude viaduct van de A28 over de Brailleweg afgebroken. Op dezelfde plek wordt later het nieuwe viaduct gebouwd. Maar voor de sloop van het oude viaduct kan beginnen, moet het verkeer dus worden omgeleid via een tijdelijk viaduct aan de oostzijde van de A28.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden komend weekend. Vanaf zaterdag 07.00 uur tot maandag 06.00 uur wordt zowel overdag als 's nachts op twee plekken gewerkt.

Er wordt een tijdelijke weg klaargemaakt voor het verkeer richting Assen. Er wordt asfalt verwijderd en een geleiderails verplaatst. Zondag overdag en zondagnacht wordt de oprit Groningen Centrum gereedgemaakt en worden de laatste lichtmasten geplaatst.

