Verwaarloosde watertoren van Schiermonnikoog in de steigers

De renovatie van de Zuidertoren, de oude watertoren op Schiermonnikoog, is begonnen. In juni vorig jaar nam de Stichting Behoud Zuidertoren het gebouw over van KPN.

Daar waren twee jaar aan onderhandelingen aan vooraf gegaan. De renovatie van de toren had in de zomer al moeten beginnen, maar werd uitgesteld tot maart. Nu, begin april, staat de toren dan toch in de steigers. Dat meldt Omrop Fryslân.

Groen uitgeslagen

De toren is verwaarloosd. Het van oorsprong witte bouwwerk is groen uitgeslagen. De opknapbeurt houdt naast een nieuw kleurtje ook in dat de schotel van de toren verdwijnt. De zendmast van KPN blijft wel bovenin. Verder komen er bankjes, een informatiebord, een nieuwe deur en een speciaal pad naar de toren.

De benedenruimte moet toegankelijk worden en plek bieden aan kleine exposities. De opbrengst van het entreegeld is bedoeld voor onderhoud van de toren.

De Zuidertoren is gebouwd in 1853-1854, tegelijkertijd met de Noordertoren die op dit moment dienst doet als vuurtoren van Schiermonnikoog. De Zuidertoren was oorspronkelijk ook een vuurtoren. De Noordertoren kreeg in 1910 een draailicht, waardoor de Zuidertoren overbodig werd. Het gebouw stond leeg tot de toren in 1949 werd verbouwd tot watertoren. In 1992 is de toren verkocht aan KPN, die het als zendmast gebruikt.

