Opnieuw bedreigingen rond windmolens: '48 uur om uw onderneming veilig te stellen'

Een Gronings bedrijf heeft zich teruggetrokken uit de bouw van het windpark langs de N33 bij Meeden, na bedreigingen. 'U krijgt 48 uur om uw onderneming veilig te stellen', stond er in een brief die dinsdag is afgeleverd.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Vorige week trok een wegenbouwer uit Nieuw-Buinen zich terug uit het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse grens. Dat gebeurde eveneens na het ontvangen van een dreigbrief.

Hoogste prioriteit

Politiewoordvoerder Paul Heidanus bevestigt dat er een tweede brief is verstuurd en dat het bedrijf zich teruggetrokken heeft.

'Deze zaak had al de hoogste prioriteit, maar nu helemaal', aldus Heidanus. 'Dit is ondermijnende criminaliteit en schadelijk voor de bedrijven en de samenleving.'

De politie maakte vorige week bekend dat het een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft opgericht om de bedreigingen te onderzoeken. Er werken twintig rechercheurs aan het onderzoek, die ondersteund worden door nog eens zeventig agenten.

Met de post bezorgd

Volgens Dagblad van het Noorden werd de brief met de post bezorgd en is de recherche bij de getroffen ondernemer geweest voor onderzoek.

De Drentse ondernemer kreeg in de dreigbrief nog een week de tijd, de Groningse ondernemer 48 uur. 'Als u niet tot actie overgaat kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming', staat er in de brief te lezen.

Volledige brief

Dit is, zoals Dagblad van het Noorden meldt, de volledige tekst van de dreigbrief: Dit is, zoals Dagblad van het Noorden meldt, de volledige tekst van de dreigbrief: Wat voor Ben Timmerman (Avitec, voormalig Hoornstra) geldt is ook op uw onderneming van toepassing. Zie bijgevoegde brief aan deze Timmermans



Uw onderneming is actief bezig met de voorbereiding voor windpark N33 (trafostation Meeden).



Wij hebben met u minder geduld.



U krijgt 48 uur de tijd om uw onderneming veilig te stellen.



Als u niet tot actie overgaat kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming.



Realiseert u zich dat de haat tegen ondernemers zoals u alleen maar toeneemt als de turbines geplaatst zijn.



Geen enkel bedrijf kan zich verschuilen voor ons.



Van projectontwikkelaar, aannemer, windboer, toeleverancier tot broodjeszaak. In Groningen, Drenthe of daarbuiten.



Wij verwachten van u deze week een persverklaring.



Afzender: uw provincie genoten over wiens rug u zich wilt verrijken.

