Meerbaans fietspaden en ouderen op cursus: leerlingen bedenken verkeersoplossingen

Scholieren van het Ubbo Emmius in Stadskanaal en het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen maken kans op de Verkeersveiligheid Award. De leerlingen doen mee aan een wedstrijd waarin gezocht wordt naar problemen in het verkeer.

De lokale en regionale overheid kan dan weer met die oplossingen aan de gang om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vijf teams met gymnasiumleerlingen uit de provincie deden mee aan de provinciale finale. De leerlingen uit Stadskanaal en Groningen gaan nu door naar de Noordelijke finale in Heerenveen.



De helft weet niet eens dat ze moeten stoppen bij een stopbord Madelief Harte - Leerling

Gebrek aan kennis

De scholieren van het Ubbo Emmius hebben een oplossing in gedachten voor het gebrek aan verkeerskennis bij ouderen. De leerlingen willen als oplossing cursussen op maat ontwikkelen, speciaal gericht op de doelgroep.

'De kennis is soms echt heel slecht', legt leerling Madelief Harte uit. Zij deed met haar klasgenoten een enquête onder ouderen. 'De helft weet niet eens dat ze moeten stoppen bij een stopbord.'

Met een cursus op maat moet dat verbeteren. De provincie wil kijken of dat iets oplevert. 'En dan kunnen we het misschien ook op andere generaties toepassen', aldus gedeputeerde Fleur Gräper (D66).



Met een snelle en een langzame baan krijg je volgens ons minder ongelukken Tiemen Wenkes - Leerling

Meerbaans fietspad

De leerlingen van het Werkman Stadslyceum komen met een ander idee: zij gaan voor snelle en langzame banen op het fietspad. Naar voorbeeld van de autosnelweg. Links is de snelle baan, rechts de langzame.

'We hebben een meting gedaan op de Korreweg in de stad', zegt leerling Tiemen Wenkes. 'Scooters rijden zo'n dertig kilometer per uur en wij als fietsers maar vijftien. We hebben iets bedacht voor die snelheidsverschillen. Met een snelle en een langzame baan krijg je volgens ons minder ongelukken.'

Gräper is ook tevreden met het idee van deze leerlingen. 'Het laat ons nadenken over hoe we onze infrastructuur inrichten.'

Vaker samenwerken

De provincie zoekt vaker de samenwerking met scholieren. Een eerdere uitkomst daarvan is bijvoorbeeld dat bushokjes voorzien worden van draadloos internet. Dat is op verschillende plekken in de provincie al toegepast.

Het doel is dat er dan minder vandalisme optreedt. In bussen is dat al het geval. 'Ik heb van Qbuzz begrepen dat er minder vandalisme is in de bus sinds daar draadloos internet is', aldus Gräper.