Tweede slachtoffer windmolenterreur is Dieterman in Westerlee (update)

Grondverzetbedrijf Dieterman CV in Westerlee trekt zich terug uit een bouwproject van netbeheerder TenneT bij Meeden, na een dreigbrief van windmolenactivisten.

48 uur

In de dreigbrief, die dinsdag is bezorgd, staat dat Dieterman 48 uur heeft om zijn onderneming veilig te stellen.

Niet de eerste

Vorige week trok een wegenbouwer uit Nieuw-Buinen zich terug uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse grens. Dat gebeurde eveneens na het ontvangen van een dreigbrief.

Politie: hoogste prioriteit

Politiewoordvoerder Paul Heidanus bevestigt dat er een tweede brief is opgedoken, die gericht is aan een bedrijf uit de gemeente Oldambt.

'Deze zaak had al de hoogste prioriteit, maar nu helemaal', aldus Heidanus. 'Dit is ondermijnende criminaliteit en schadelijk voor de bedrijven en de samenleving.'

'Volstrekt ontoelaatbaar'

Dieterman werkte in opdracht van netbeheerder TenneT aan de uitbreiding van het trafostation bij Meeden. Het bedrijf verzorgde het transport van grond en aarde.

Woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT heeft geen goed woord over voor de bedreigingen. 'Het is volstrekt ontoelaatbaar.'

Niks met windpark te maken

Wat het volgens Brouwers extra zuur maakt, is dat de uitbreiding van het trafostation helemaal niks te maken heeft met de aanleg van het windpark N33. 'De uitbreiding is bedoeld om extra stroom te kunnen importeren vanuit Duitsland. Het gaat om de verbinding Meeden - Dielen.'

Of de werkzaamheden vertraging oplopen, durft Brouwers nog niet te zeggen. 'Dat hangt er helemaal vanaf hoe snel we een nieuwe ondernemer vinden die dit werk kan uitvoeren.'

Groot opsporingsteam

De politie maakte vorige week bekend dat het een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft opgericht om de bedreigingen te onderzoeken. Er werken twintig rechercheurs aan het onderzoek, die ondersteund worden door nog eens zeventig agenten.

Update: de reactie van TenneT is verwerkt in dit artikel

Lees ook:

- Opnieuw bedreigingen rond windmolens: '48 uur om uw onderneming veilig te stellen'

- Asbestdumpingen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens