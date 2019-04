Stuk van gevel valt op terras in Folkingestraat

Bij een winkelpand in de Folkingestraat in Stad is donderdagmiddag een stuk steen van de gevel op een terras gevallen.

Het gaat om een stuk steen van enkele tientallen centimeters lang. Niemand raakte gewond en het terras is nu afgezet.



Blij met slecht weer

'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar het was best schrikken', reageert een medewerker van het broodcafé dat in het pand zit. 'Ik ben heel blij dat het slecht weer is.'

Het broodcafé heeft de huurbaas ingeschakeld. 'Het is nu afgezet en straks komt iemand die het dak op gaat om te kijken.'