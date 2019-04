Huurwoningen in Westerkwartier verbouwd tot nul-op-de-meter-woningen

Als je door de Scholekster in Grijpskerk rijdt, waan je je in een nieuwbouwwijk. De negen rijtjeswoningen hebben een frisse, lichtgekleurde gevel en de daken liggen vol met zonnepanelen.

Maar schijn bedriegt, want het gaat hier om woningen die zijn gebouwd in 1976.Het zijn huurwoningen van Wold en Waard die energieneutraal worden gemaakt, oftewel nul-op-de-meter-woningen worden.

Geen energierekening

In Grijpskerk gaat het in totaal om zestien woningen. Ze krijgen een voorzetgevel, een nieuw dak, een warmtepomp en zonnepanelen en ze worden stevig geïsoleerd. Deze forse ingreep moet er toe leiden dat de bewoners straks geen enegierekening meer hebben.

Het gaat om een proef, zegt projectleider Esther de Jager van Wold en Waard. 'In totaal pakken we achtenveertig woningen aan. We beginnen hier in Grijpskerk en daarna gaan we in Grootegast, Leek en Grootegast aan de slag. In die vier plaatsen werken we met vier verschillende aannemers.'

'Hier worden woningen uit de jaren zeventig gerenoveerd, in de andere dorpen worden woningen uit ander bouwperiodes aangepakt. Dat moet vergelijkingsmateriaal opleveren om te zien wat de beste aanpak is bij de verschillende types woningen die wij verhuren.'

Meer dan lik verf

Klaas Kamminga woont samen met zijn vrouw al sinds de oplevering in 1976 in de huurwoning aan de Scholekster. 'Onze woning was toe aan groot onderhoud. Maar dat was eigenlijk de moeite niet meer waard, zoveel moest er aan gebeuren. Er was veel meer nodig dan alleen een lik verf.'

'Wold en Waard zag dat ook in en toen kwam ze met het plan om ons blok te verbouwen tot nul-op-de meter-woningen. Toen ze op de informatieavond vroegen wie mee wilde doen heb ik meteen mijn vinger opgestoken.'

Twee weken afzien

Tijdens de verbouwing kunnen Kamminga en zijn vrouw in de woning blijven wonen. 't Is twee weken afzien, maar de aannemer doet het keurig. Natuurlijk heb je lawaai en het in- en uitlopen van bouwvakkers, maar over twee weken is alles achter de rug en hebben we een prachtig huis.'

Vijfduizend woningen

Wold en Waard staat voor een stevige uitdaging, want alle bijna vijfduizend woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn. Een flinke klus, met al die verschillende woningen die allemaal een andere aanpak vragen. Vandaar dat de pilot nu is begonnen.