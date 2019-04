Soleila: Een miljoen zonnepanelen in zicht

'Over drie jaar zitten we op een miljoen panelen.'

Door Loek Mulder

Soleila heeft nu een half miljoen vierkante meter dak van fabrieksgebouwen, opslagloodsen, meulbelhallen en grotere kantoorgebouwen gecontracteerd waar het de tweehonderdduizend zonnepanelen gaat leggen.

Ter vergelijking: het grootste zonnepanelenpark van het land, dat momenteel bij Kolham wordt aangelegd, telt 320.000 panelen.

Verrast

Het jonge bedrijf Soleila - gestart mei vorig jaar - is verrast door de grote belangstelling van ondernemingen voor zonnepanelen. 'We rekenenden erop dat ongeveer een kwart van de panelen op daken en driekwart op landbouwgrond zou komen', zegt Elwin Ter Horst van Soleila. 'De verhouding is nu andersom.'

Dat heeft ook te maken met de onzekerheid rond zonnepanelenprojecten op land, die op veel maatschappelijke weerstand stuiten.

'We kunnen een contract sluiten met een boer die zijn land beschikbaar stelt, maar dan weten we nog niet of we ook daadwerkelijk het project kunnen realiseren. Contracteer je de eigenaar van een dak dan weet vrij zeker dat het project doorgaat.'

Soleila geeft de voorkeur aan daken met een oppervlakte van meer dan drieduizend vierkante meter. 'We huren de grootste daken van Noord-Nederland', zegt Ter Horst. Daken van boerenbedrijven, waar ook veel panelen op worden gelegd, laat Soleila veelal links liggen.

Vijf procent

Van de grote daken in Nederland is nu nog geen vijf procent met panelen bedekt. Dat betekent volgens Ter Horst dat de groei er nog lang niet uit is. Eerder al zei Ter Horst dat Soleila in Noord-Nederland circa 120 grote daken geïdentificeerd heeft als geschikt voor plaatsing van zonnepanelen.

De ambities van Soleila worden wel beknot door de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Bij één op de tien projecten blijkt het stroomnet de extra stroom van de panelen niet kwijt te kunnen. 'We onderzoeken het altijd vooraf. Het kan dan zijn dat het project niet doorgaat. In sommige gevallen kun je ook kijken naar meer verbruiksmogelijkheden door de onderneming.'

Capaciteitsprobleem

Het capaciteitsprobleem doet zich vooral voor in Zuidoost- en Noord-Groningen, Oost-Friesland en in Drenthe rond Emmen en Hoogeveen. En volgens Ter Horst groeit het probleem. 'We maken ons er zorgen over', zegt hij. 'Daarom kijken we voor nieuwe projecten nu ook meer naar andere delen van het land.'

Een andere kwestie is dat niet alle daken de last van honderden zonnepanelen kunnen dragen. Omdat dakversterking geld kost, drukt dat het rendement van het project. Het doet zich regelmatig voor, aldus Ter Horst. Samen met de overheden praat Soleila over een oplossing hiervoor.

Nieuwe subsidieronde

Voor ieder project ontvangt Soleila subsidie uit de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). Dat is een subsidie die de extra kosten van het opwekken van duurzame stroom moet dekken.

Met het ingaan van de nieuwe SDE+ subsidieperiode, over enkele maanden, verwacht Soleila een nieuwe stroom aanvragen. De huidige SDE+ periode eindigt precies donderdag. 'Onze doelstelling is over drie jaar driehonderd megawatt aan vermogen geïnstalleerd te hebben. Dat zijn ongeveer een miljoen panelen.'

Hoe werkt het?

Soleila huurt een dak voor een periode van zestien tot twintig jaar. De panelen op het dak blijven eigendom van Soleila, net als de stroom. Die wordt verkocht aan het energiebedrijf.

Het bedrijf dat het dak verhuurt heeft ook de mogelijkheid de zonnestroom af te nemen. Het voordeel voor dakverhuurder zit in de opbrengsten uit de verhuur en eventueel de goedkope zonnestroom.